Passou pelo Benfica e agora regressa à casa que o viu nascer

Leandro Pimenta (à direita) ao serviço do Benfica

Leandro Pimenta troca o Covilhã pelo Imortal, do Campeonato de Portugal.

O médio Leandro Pimenta, ex-Covilhã de 30 anos, é reforço do Imortal, clube algarvio que compete na Série F do Campeonato de Portugal, para a temporada 2021/22.

Natural de Albufeira, Leandro Pimenta começou a sua carreira futebolista nos infantis do Imortal na temporada 2001/02, tendo quatro anos depois assinado pelos juniores do Benfica. Em 2010/11, com 19 anos e na sua primeira temporada como sénior foi emprestado pelos encarnados ao Beira-Mar, tendo nessa época e sob o comando técnico de Leonardo Jardim, ganho o campeonato da II Liga.

Ainda como jogador do Benfica, passou pelo Fátima e Atlético. Regressou ao Benfica, mas para a equipa B, na temporada B em 12/13, tendo realizado 34 jogos e marcado um golo. No ano seguinte desvinculou-se dos encarnados e assinou pelo Gil Vicente, onde permaneceu duas temporadas. Seguiu-se depois Freamunde, Fafe e Covilhã.

Com 171 realizados e sete golos marcados, Leandro Pimento, regressa agora a uma casa que o viu nascer para o futebol, o Imortal de Albufeira.