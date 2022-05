Paredes, campeão da zona Norte, e Lank Vilaverdense sobem à Liga 3

Equipa de Vila Verde até empatou, mas Leça não fez melhor. Paredes vai ao Jamor discutir o título do Campeonato de Portugal

O Paredes e o Lank Vilaverdense vão jogar a Liga 3 em 2022/2023. A equipa de Eurico Couto garantiu a liderança na zona norte, enquanto a formação de Vila Verde conseguiu fazer melhor do que o Leça para assegurar o segundo posto e consequente apuramento.

A jogar em casa, o Paredes bateu o São Martinho, por 1-0, com um golo de Pedro Correia a fazer a diferença. Agora, o líder espera pelo primeiro classificado da zona Sul para discutir o título do Campeonato de Portugal, no Jamor.

A turma de Vila Verde sabia que garantia o segundo lugar caso fizesse um resultado igual ao Leça. Em caso, o Vilaverdense empatou a zero com o Marítimo B, mas, a jogar fora, no terreno do Salgueiros, o Leça fez um resultado exatamente igual.