"Para estar em Viana do Castelo uma hora antes do jogo acordámos às 4h30"

Águia Vimioso luta contra as dificuldades no Campeonato de Portugal

Pandemia impede Águia Vimioso, em estreia na prova, de ter agora casa própria. Localização geográfica e abandonos causam mais constrangimentos. Primeira vitória reavivou o sonho da permanência.

Seis pontos em 45 possíveis denotam que a estreia do Águia Vimioso no Campeonato de Portugal não corre com o mínimo de feição. Até ao passado domingo, cedera sempre pontos. Na 15.ª ronda da Série A, a tensão foi aliviada ao derrotar o Cerveira, mas o lanterna vermelha está a nove pontos da segurança. Restam 21 em disputa e Octávio Rodrigues, presidente do clube de Bragança, antecipa, por isso, que "ninguém atira a toalha ao chão".

Para tal, nada de chicotadas, pois conta com o "dedicado" treinador Eurico Martins "até ao fim". "Importante é trabalhar com seriedade e temo-lo feito", assinala o líder. Porém, os obstáculos não se cingem ao terreno. Com o recente agravar da pandemia, e como medida sanitária da Câmara Municipal de Vimioso, a equipa ficou impedida de frequentar o Estádio Municipal local. Pisou-o pela última vez a 17 de janeiro, na 12.ª ronda. "Custa-nos, mas acatamos pois as instalações eram gratuitas", entende Octávio Rodrigues. Desde então, o presidente do Águia Vimioso, face às "muitas dificuldades logísticas", foi "bater à porta de autarquias do distrito de Bragança para cederem um espaço, o que recusaram".

O clube encontrou asilo nos redutos do Sendim, para treinar, e do Mirandela (adversário na Série A), para jogar. As viagens de ida, de 40 e 80 quilómetros, respetivamente, são custeadas pelo clube e "feitas de táxi", nas quais "os atletas se alimentam" antes ou após suarem a camisola. O executivo transmontano "só assegura um autocarro" ao Águia Vimioso para "os jogos fora". "Não podemos ir contra a Câmara. Se não fosse ela, não assumíamos o desafio", desabafa, resignado, Rodrigues. O presidente, que gere um orçamento inferior a 100 mil euros, evidencia ainda que a zona geográfica, "fraca em apoios" - alguns "não passaram de promessas" -, acarretou mais entraves. "Para estar em Viana do Castelo [dista 298 km de Vimioso] uma hora antes do jogo com o Vianense [11h], acordámos às 4h30 da manhã", lamenta o dirigente. A partida da 10.ª ronda da Série A culminou com uma derrota por 6-0... já com o plantel desfalcado. Octávio Rodrigues revela que há mais de um mês, atletas saíram por motivos "pessoais" do clube. Originou o incumprimento de regulamentos, por "não apresentar 13 jogadores formados localmente" na ficha de jogo. E nem equipa de juniores há. A dificuldade é frequente, porém a resiliência é duradoura. "Este clube não vai morrer", promete Octávio Rodrigues.

O treinador



Eurico Martins

Idade: 40 anos

Títulos: Nada a assinalar



O treinador bragantino, que goza de profunda admiração do presidente do Águia Vimioso, está a cumprir a terceira época seguida no clube e ficou ligado à subida ao Campeonato de Portugal na temporada anterior, oriundo da Divisão de Honra da AF Bragança. Natural de Vinhais, Eurico Martins iniciou a ainda curta carreira em 2014/15, ao serviço do Sendim.



O jogador

Branquinho

Idade: 38 anos

Posição: Médio



Autor de um golo na primeira vitória do Vimioso, Filipe Branco é um dos jogadores do plantel mais utilizados nesta época. Contabiliza 1043 minutos em 15 jogos disputados, sendo quatro como suplente. O médio, natural de Mogadouro, está no clube há três épocas seguidas.