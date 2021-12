Ovarense celebra o centenário: "Agora somos um clube apetecível"

Presidente António Godinho projeta o futuro "sem sacrificar o que foi feito".

Um clube "desorganizado, com poucos meios e sem uma moeda" foi o que António Godinho encontrou quando assumiu a presidência do futebol da Ovarense, em novembro de 2018. Três anos depois, no dia em que se celebram os cem anos da fundação, o líder alvinegro projeta um futuro ambicioso, com a prioridade de "não sacrificarmos a estabilidade". "O estádio [Marques da Silva] é de um investidor privado e o centro de formação não tem as melhores condições, mas, tirando essas maleitas, agora somos um clube apetecível para jogadores e treinadores. Pusemos toda a gente a trabalhar como um só", assinala a O JOGO o presidente dos vareiros, notoriamente satisfeito.

A equipa sénior está na luta por um lugar na fase de apuramento de campeão da AF Aveiro e, ainda que o objetivo seja devolver a Ovarense aos escalões nacionais, há uma máxima inabalável. "Lutamos com as condições que temos. Queremos muito voltar aos nacionais e é por isso que lutamos, mas não vamos colocar em causa aquilo que foi sendo construído e recuperado. É complicado fazer frente às dificuldades, mas, com a envolvência entre clube e cidade, seremos capazes", vinca António Godinho.

O futebol feminino - milita na II divisão - recebe "a mesma atenção" do masculino, sendo a aposta na formação um dos pilares para os anos que aí vêm: "Esse deve ser o desejo de todos os clubes. Queremos poder fazer mais com os jovens", remata o dirigente, seguro de que a Ovarense continuará a crescer com

Duelo a ferver em data especial

Coincidência ou não, no dia em que a Ovarense celebra o centenário, a equipa principal de futebol vai entrar em campo (15h00) frente a um dos grandes rivais, o União de Lamas. Os duelos recentes entre os dois emblemas têm feito faísca e nas bancadas do Marques da Silva não faltarão as habituais picardias entre os adeptos. O foco, diz António Godinho, só pode ser um: ganhar. "Que o aniversário seja um tónico de motivação para a equipa. Não fizemos nada para ter o privilégio de estar aqui nesta data e o mínimo que podemos fazer é dar o nosso melhor", atira o líder do clube alvinegro.