"Os orçamentos não ganham jogos, se assim fosse não estávamos aqui de certeza"

Eurico Couto entende que a equipa não é favorita na fase de subida à Liga 3, tal como não era antes, apesar de se ter apurado em primeiro. O treinador do Paredes diz que o balanço até ao momento é extremamente positivo, quer no campeonato, quer na Taça. Agora, vai iniciar uma etapa mais difícil, onde se vê como "outsider".

Eurico Couto considera que o trajeto do Paredes, que terminou no primeiro lugar da Série B do Campeonato de Portugal e agora vai disputar a fase de subida à Liga 3, foi acima das expectativas no início da época, quer no campeonato, quer na Taça de Portugal, onde caiu nos oitavos de final.

"Numa série tão competitiva como a nossa, conseguirmos ficar em primeiro lugar é extremamente positivo. Foi uma forma de enaltecer o trabalho dos jogadores, fizemos muito mais do que as expectativas iniciais, mas isso já ficou para trás. Esta fase será ainda mais difícil, mas temos tanta ambição como outros, apesar de partimos atrás, tal como no início do campeonato, embora isso não nos limite", avaliou o treinador do Paredes em conversa com O JOGO, ciente que o grau de dificuldade aumenta nesta etapa.

Num grupo composto por Leça, S. Martinho, Marítimo B, Salgueiros e Länk Vilaverdense, Eurico fez uma análise aos rivais, a quem atribui favoritismo.

"O S. Martinho era da nossa série, o Leça já o defrontámos na Taça e das outras equipas já recolhemos algumas informações, têm vários argumentos a todos os níveis", avaliou. "São muito competitivas, fisicamente mais capazes, com estruturas superiores, muito profissionais e desenvolvidas e isso pode ser um passo à nossa frente. Quem olhar para esta série não nos vê como favoritos, mas dentro do campo vamos tentar ser melhores que os outros", acrescentou, recordando que esta época, na Taça, o Paredes "defrontou equipas de ligas superiores [Ac. Viseu e Torreense] e foi capaz de vencer".

Esse "feito" servirá para a equipa ser "competitiva e poder sonhar como os outros", afirmou, vincando que "não são os orçamentos que ganham jogos, porque se fossem não estávamos aqui de certeza".

O Paredes arranca na fase de promoção com a receção ao Leça, no domingo, precisamente o adversário que o impediu de chegar aos quartos de final da Taça de Portugal.