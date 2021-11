Mudança no Restelo: Belenenses rescinde contrato com o treinador Nuno Oliveira

Decisão teve por base a insatisfação causada pelos resultados e, consequentemente, pela classificação da equipa da Cruz de Cristo na Série E do CdP

Nuno Oliveira cessou funções como treinador principal d'"Os Belenenses". O clube originário do Restelo anunciou, esta quarta-feira, a saída do técnico, por decisão unilateral, do comando da equipa azul do Campeonato de Portugal.

"O Belenenses informa que, após análise cuidada do momento atual da equipa de futebol sénior, decidiu cessar, com efeitos imediatos, o contrato que ligava Nuno Oliveira ao Belenenses", pode ler-se no Facebook do emblema da Cruz de Cristo.

O clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, acrescentou que, "em breve", será anunciado o sucessor de Nuno Oliveira na função, que desempenhava desde a época 2018/19, altura em que ocorreu com a divergência com a SAD.

A decisão d'"Os Belenenses" teve por base a insatisfação causada pelos resultados, sendo que esta aumentou com a derrota na visita ao Elvas, por 1-0, na última ronda do Campeonato de Portugal. Esses insucessos colocam a equipa no sexto lugar da classificação da Serie E, com seis pontos em 15 possíveis.

Desde a temporada 2018/19, num percurso de indelével sucesso, Nuno Oliveira orientou a equipa do Restelo a três promoções consecutivas - desde a II Divisão da Associação de Futebol de Lisboa até ao Campeonato de Portugal.