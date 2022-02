Os Belenenses garantem reforço para o que resta do campeonato

Lisboetas estão perto de garantir o acesso à fase de subida e contrataram médio do Cova da Piedade

Rui Batalha é reforço d' Os Belenenses, líder da série E do Campeonato de Portugal. O médio-ofensivo, 25 anos, jogava no Cova da Piedade, da Liga 3, onde, esta temporada, contava com quatro golos e quatro assistências em 17 jogos.

Os azuis do Restelo estão muito perto de garantir o apuramento para a etapa de subida do CdP, pois lideram o agrupamento com três pontos de vantagem para o Sintrense, quando falta disputar uma jornada.

Rui Batalha fez parte da formação no Sporting e passou, também, por Gil Vicente, Malveira, Loures, Torreense e Olímpico do Montijo.