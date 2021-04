Operários de um sonho: Fabril em alta numa missão que parecia impossível

Três vitórias seguidas na série G relançaram a permanência, que parecia uma missão quase impossível.

Desde que o Campeonato de Portugal principiou, em setembro passado, o Fabril esteve grande parte da competição da série G e por lá continua - em zona de despromoção. Para isso contribuiu a falta de vitórias até... 24 janeiro deste ano. Já sob o comando de João Nuno, que substituíra João Miguel Parreira três semanas antes, o Fabril Barreiro estreou-se a vencer, após dez jornadas decorridas.

A crença em permanecer no CdP começou a aumentar e agora está quase nos píncaros. Pese ainda o nono lugar na série G, o primeiro abaixo da linha de água, o Fabril está numa inédita série de três triunfos seguidos, prolongada no último domingo diante do Fontinhas, depois de bater Ol. Montijo e Rabo de Peixe.

"A subida de confiança foi decisiva para entrar na discussão pela permanência. Há uma atitude incrível e desafiamos qualquer adversário. É fundamental para continuarmos a alimentar as esperanças", salienta o treinador João Nuno a O JOGO.

Nas contas da salvação do conjunto do Barreiro (21 pontos) ainda há mais "duas finais" para disputar. Mesmo não dependendo de si, face à desvantagem, principalmente, no confronto direto com o oitavo classificado Belenenses B, o Fabril foi mentalizado para um final feliz. Com uma ressalva. "Passo a certeza aos meus jogadores de que vamos ficar se fizermos a nossa parte: vencer o que falta, que nos dá boas possibilidades. Todos no balneário acreditam que vamos conseguir", afiança o técnico, de 35 anos.

O calendário indica, no próximo sábado, um embate caseiro contra o líder e quase imbatível Estrela da Amadora. A valia e o estatuto do "superdifícil" penúltimo adversário na série G, ainda sem a liderança homologada, não tornam, porém, o desafio indesejável. A estratégia está delineada.

"Nesta altura, qualquer adversário é bom. Esta fase [de resultados] é excelente para defrontarmos quem quer que seja. Focamo-nos muito em nós e nada mudará em relação ao nosso objetivo de lutar por três pontos", garante João Nuno.

A motivação no interior do Estádio Alfredo da Silva reina de tal forma que nem a condição de equipa não profissional, somente a par do Rabo de Peixe, que impossibilita os jogadores de se dedicarem totalmente à competição, "afeta a resiliência" do grupo do Fabril ou "impedirá atingir a permanência" no Campeonato de Portugal.

O treinador

João Nuno

Idade: 35 anos

Natural do Montijo, o treinador do Fabril é responsável, pela primeira vez, por orientar uma equipa sénior, logo num clube que serviu, entre 2008 e 2010, como jogador. Antes de assumir o comando, em janeiro, foi adjunto de Tiago Fernandes no Leixões, conduziu previamente o Cova da Piedade B e estreou-se no banco dos juniores do Barreirense.



O jogador

Leonildo Soares

Idade: 28 anos

Posição: Lateral

De regresso a um emblema que colocou ao peito na época 2011/12, o homem do setor defensivo da equipa do Fabril do Barreiro, internacional por São Tomé e Príncipe, realiza uma época assinalável. Foi titular em 17 de 19 jogos (suplente em dois), é dos melhores marcadores (três golos) e dos que tem maior pedalada competitiva (1549 minutos).