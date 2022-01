Oliveira pendura as chuteiras e assume comando técnico do Valadares

Ocupa o lugar deixado por André Ribeiro.

O médio António Oliveira pôs fim à carreira de jogador e deu início à de treinador ao assumir o comando técnico do Valadares, sétimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal, ocupando o lugar deixado por André Ribeiro.

Chega assim ao fim a carreira de futebolista, depois de duas décadas a pisar os relvados, nas quais vestiu a camisola de uma dezena de clubes, sendo o da terra natal, a Oliveirense, aquele que representou durante mais tempo (12 épocas não consecutivas).

"Ao fim de 20 anos como futebolista profissional chegou a hora de dizer adeus aos relvados e fechar um dos capítulos mais bonitos da minha vida", escreveu nas redes sociais o ex-jogador, 37 anos.