Olivais e Moscavide vence a terceira Taça AFL consecutiva

Triunfo no desempate por grandes penalidades frente ao AD Oeiras

O Olivais e Moscavide conquistou esta noite a Taça da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), ao bater na final o AD Oeiras. O encontro terminou 1-1 no tempo regulamentar, não teve golos no prolongamento e foi decidido no desempate por grandes penalidades (3-2).

A partida foi realizada no Estádio 1.º de Maio INATEL, em Lisboa. Os golos foram apontados por Henriques Costa (71', para o Oeiras) e por David Inácio (82', para o Olivais e Moscavide.

Esta foi a terceira vez consecutiva que o Olivais e Moscavide conquista o troféu da AFL.