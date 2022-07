Olímpico do Montijo: Nuno Pinto é o novo treinador

Aos 35 anos deixa o V. Setúbal para iniciar a carreira de treinador

O ex-jogador do Vitória de Setúbal, Nuno Pinto, é o novo treinador do Olímpico do Montijo, clube que atualmente se encontra a disputar a I Divisão da AF Setúbal.

Depois de praticamente 20 anos de carreira no futebol profissional, com passagens por alguns dos principais emblemas da I Liga, como Nacional, Boavista e Vitória de Setúbal, e várias passagens por clubes estrangeiros, como Levski de Sófia (Bulgária), SC Tavriya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia) o antigo lateral esquerdo decidiu colocar um ponto final na sua carreira de futebolista e iniciar a de treinador.

Nuno Pinto, de 35 anos, que nas últimas oito temporadas representou o Vitória sadino, foi o escolhido pelos responsáveis montijenses para liderar um projeto que visa o regresso ao Campeonato de Portugal.

Em declarações a O JOGO, o novo técnico do emblema montijense mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. "Fecha-se um ciclo, abre-se outro. O objetivo é subir de divisão e voltar a colocar o Olímpico do Montijo num patamar superior", afirmou.

Leia também FC Porto Sérgio Conceição não está demissionário Ao contrário do que avança a CMTV, o treinador do FC Porto não pediu para sair