Olhanense vai ter novo relvado sintético para disputar distritais

Estádio José Arcanjo

O Olhanense, que, na época que findou, desceu do Campeonato de Portugal para a 1ª Divisão da AF Algarve, mas que, afinal, vai competir na 2ª Distrital da AF Algarve, vai ter relvado sintético no seu estádio.

O José Arcanjo, que já recebeu jogos da 1ª Liga, do Campeonato de Portugal e, mais recentemente, da Liga 3, quando foi casa do outro clube de Olhão, o Moncarapachense, tinha relva natural, mas vai receber um piso sintético, sendo que o propósito passa por reunir todas as equipas da formação, libertando assim espaço no Estádio Municipal de Olhão para as outras instituições do concelho.