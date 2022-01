Olhanense tem sete casos de covid e jogo com o Moncarapachense está em risco

O Jogo soube que há seis são jogadores e um elemento da equipa técnica infetados e que os casos poderão subir

O jogo referente à 11ª jornada do Campeonato de Portugal, entre Olhanense e Barreirense, que estava agendado para as 13h00 deste domingo, foi adiado, por casos de covid-19 na formação de Olhão, que, numa primeira fase, comunicou apenas dois casos, mas que conta para já sete.

O JOGO soube que são seis jogadores e um elemento da equipa técnica infetados e que os casos poderão subir no início da próxima semana. Esta situação, pode levar também que o encontro da próxima jornada, a 12ª, que vai colocar frente a frente o Moncarapachense e o Olhanense, num dérbi do concelho, esteja em risco de se realizar, não só pelo facto do tempo de isolamento a que os jogadores estão sujeitos, mas porque a formação de Moncarapacho também conta neste momento com jogadores que recentemente acusaram positivo ao vírus.