Olhanense a contas com um surto de covid-19

Dérbi com o Moncarapachense será disputado no dia 1 de março.

O dérbi do Concelho de Olhão, entre o segundo classificado, Moncarapachense, e o primeiro, Olhanense, referente à 12ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que estava agendado para este domingo em Moncarapacho, foi adiado para do dia 1 de março.

Dos 24 jogadores que compõem o plantel do Olhanense, apenas quatro não testaram positivo à covid-19. Também o técnico principal Carlo Perrone e um dos seus adjuntos estão infetados.