Olhanense reage: "Esta decisão viola claramente a verdade desportiva"

Olhanense critica a decisão da FPF e informa que vai "defender os interesses" do clube em todas as "instâncias oportunas".

O Olhanense, clube que liderava a Série D do Campeonato de Portugal aquando da paragem, reagiu à decisão da Federação Portuguesa de Futebol de indicar o Vizela e o Arouca para a subida à II Liga. Os algarvios entendem que "a verdade desportiva o mérito desportivo, o critério de territorialidade e o regulamento da competição" foram violados e que a decisão não é "justa nem equitativa".

O conjunto de Olhão explica que nenhum clube disputa o campeonato olhando aos pontos dos emblemas das outras séries e que, por essa razão, não faz sentido que o critério de seleção tenha sido as equipas que lideravam as séries com mais pontos.

"Qualquer pessoa sabe que os clubes que lutam nesta competição planeiam as suas estratégias desportivas com o objetivo de conseguir conquistar os primeiro dois lugares, que têm o acesso direto para o play-off e nunca com objetivo diário de somar mais pontos relativamente as equipas das outras séries. Como qualquer pessoa sabe também, que cada série apresenta características e dinâmicas diferentes, que, como o regulamento do Campeonato de Portugal não tem em conta, não podem ser comparadas", escreve o Olhanense em comunicado, garantindo que vai defender os interesses do clubes nas "instâncias oportunas".

Leia o comunicado na íntegra:

"No dia de hoje a Direção da Federação Portuguesa de Futebol, por meio do seu comunicado oficial N: CO - 0438, indicou, para ascender a II Liga, os dois clubes com maior número de pontos, entre series diferentes.

No comunicado, a Direção da Federação Portuguesa de Futebol, afirma que, na base do critério aplicado, foi salvaguardado o mérito desportivo.

Para a nossa direção, que representa uma instituição com 108 anos, esta decisão viola claramente a verdade desportiva, o mérito desportivo, o critério de territorialidade e o regulamento da competição, não sendo nem justa nem equitativa.

O Sporting Clube Olhanense encontra-se no primeiro lugar da tabela classificativa, mesmo como os dois clubes escolhidos.

Os critérios dos mais pontuados entre series diferentes, não tem expectativa legítima dos clubes participantes.

Qualquer pessoa sabe que os clubes que lutam nesta competição planeiam as suas estratégias desportivas com o objetivo de conseguir conquistar os primeiro dois lugares, que têm o acesso direto para o play-off e nunca com objetivo diário de somar mais pontos relativamente as equipas das outras séries. Como qualquer pessoa sabe também, que cada série apresenta características e dinâmicas diferentes, que, como o regulamento do Campeonato de Portugal não tem em conta, não podem ser comparadas.

Ninguém da Direção da Federação Portuguesa de Futebol tive o cuidado de falar connosco, antes de divulgar o comunicado, demonstrando uma clara falta de atenção para os nossos cores e os nosso interesses desportivos e económicos.

Esta violação de equidade é absolutamente inadmissível.

Pelo nosso emblema e para o enorme respeito que temos pelos nossos sócios, adeptos, atletas, funcionários e pelas pessoas que como nós acreditam em um futebol verdadeiro, iremos defender os interesses do Sporting Clube Olhanense em todas as instâncias oportunas, sem nunca esquecer-nos, que, no dia de hoje, o nosso trabalho e a nossa marca furam publicamente atropeladas.

Olhanense até morrer!

Direção Sporting Clube Olhanense Futebol, SAD."