Olhanense perde jogo particular com a equipa B do Zenit

Equipa B do Zenit está a fazer estágio no Algarve.

O Olhanense, atual segundo classificado do Campeonato de Portugal, Série F, que deixou alguns dos habituais titulares em Olhão, já que domingo recebe a formação do Imortal, perdeu (4-2) esta quarta-feira frente à formação B do Zenit, que está a estagiar no Algarve.

A equipa de Olhão saiu para o intervalo a perder por dois a zero. Os golos da formação Russa foram apontados por Horteb (dois minutos), Ateeb (40'), Tepewyk (50') e Tapacob (85'). Pelos rubro-negros, Ricardinho, aos 55', e Leandro Ferreira, aos 78', marcaram os golos.