Olhanense festeja 110 anos e há uma cerimónia de comemoração

Clube algarvio foi fundado a 27 de abril de 1912.

O Olhanense, fundado a 27 de Abril de 1912, comemora esta quarta-feira 110 anos. A comemoração tem início às 10h00, com o hastear das bandeiras no Estádio José Arcanjo, seguindo-se depois uma romagem aos cemitérios de Olhão em homenagem a atletas, sócios e dirigentes falecidos.

Das 19 presenças no escalão máximo do futebol português, destaca-se o título da Campeão de Portugal em 1923/24, em que os rubro-negros derrotaram o FC Porto por 4-2, a 8 de junho de 1924, em Lisboa, no Campo Grande, com os golos a serem apontados por Delfim, Tamanqueiro, Gralho e Belo, por parte dos algarvios, e por Hall e Bastos, por parte dos azuis e brancos.

Em 1945, a formação de Olhão atingiu a final da Taça de Portugal, onde foi derrotado pelo Sporting por 3-2.

Neste altura, o emblema algarvio está a disputar a fase de subida à Liga 3, zona sul, mas ocupa o último lugar, a cinco jornadas do fim.