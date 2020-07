Oito clubes com novidades: siga o mercado do Campeonato de Portugal

Acompanhe a par e passo as principais novidades do mercado do Campeonato de Portugal.

Torreense: Minhoca é reforço

O Torreense assegurou a contratação do médio-ofensivo Minhoca, jogador de 32 anos ex- Varzim.

O Juventude de Évora renovou contrato com o defesa André Canoa, de 35 anos.

Pêro Pinheiro: Cláudio entra

O Pêro Pinheiro garantiu a entrada de Cláudio Anjos, médio de 22 anos ex- Oeiras.

Felgueiras: Dupla continua

O Felgueiras acertou as continuidades do lateral-direito Mário Sérgio, de 39 anos, e do médio Tiago Miranda, de 20 anos.

Bragança: Mais dois firmes

O defesa David Carvalho e o médio Kiko renovaram pelo Bragança por mais um ano.

Salgueiros: Miguel Batista fechado

Miguel Batista, médio-ofensivo de 26 anos na época passada representou Espinho e Amarante, é a mais recente cara nova do Salgueiros.

Alverca: David Tomás na baliza

David Tomás é reforço do Alverca. O guarda-redes, de 19 anos, estava no Sacavenense.

Fafe: Miguel Carreira certo

O Fafe oficializou a entrada do lateral-direito/central Miguel Carreira, jogador de 25 anos contratado ao Vila Real.