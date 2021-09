Oficial: Luís Norton de Matos está de volta ao ativo

Experiente técnico português, que já trabalhou no Senegal, na Guiné, na Bélgica, na Índia e em França, vai liderar o plantel de um modesto clube de Aveiro

Sem orientar uma equipa desde a época 2017/18, altura em que trabalhou no Indian Arrows (Índia), o treinador Luís Norton de Matos voltou ao ativo para assumir, segundo a AFA TV, o comando do Avanca, que milita na I Divisão distrital de Aveiro.

Manifestando-se "feliz por integrar um projeto cujo objetivo é formar jogadores", o experiente técnico português espera, "com a colaboração de todos", dar uma grande visibilidade ao clube nos próximos três anos", pelo que deverá ficar ligado até 2024.

Definida a filosofia e identidade do projeto do modesto emblema para o futuro mais ou menos imediato, Luís Norton de Matos propõe-se, no plano desportivo, a "manter o clube" na I Divisão distrital de Aveiro e a evoluir os atletas do plantel.

"Essa abordagem permite-nos apontar à estabilidade do clube [na competição não profissional]. Trago uma base de trabalho que pode fazer crescer os jogadores", referiu o técnico português, de 60 anos, que já trabalhou também no Senegal, Guiné, Bélgica e França.