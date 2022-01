O talento ainda abunda no quarto escalão: saiba quem são os jogadores em destaque

Esta quinta-feira é dia de Reis e a página Campeonato de Portugal - Campeonato das Oportunidades voltou a escolher 24 jogadores, dos quais destacou três, que têm brilhado. A iniciativa ganhou a associação de O JOGO no ano passado - teve nomes como Vitinha (Braga) e Bruno Almeida (Trofense) - e repete-se este ano, com mais promessas ansiosas por dar o salto.

Nani

Idade: 21 anos

Clube: Leça

Posição: avançado

O rosto da irreverência na sensação da Taça

ngelo Filipe Barbosa Coelho, ou Nani, no futebol, andou pelos Emirados Árabes Unidos nas últimas duas temporadas, depois de ter completado as camadas jovens no Nogueirense FC, mas voltou a Portugal em muito boa hora, dirá certamente o Leça. Tem seis golos em nove jogos no CdP, um na Taça de Portugal no empate (1-1) com o Paredes, nos "oitavos" da prova rainha, partida que os leceiros acabaram por ganhar nos penáltis, e é uma das principais figuras de um plantel recheado de juventude e que tem surpreendido na segunda prova mais importante do futebol português. Joga na direita do ataque de uma equipa em 4x3x3, o que não o impede de ser o melhor marcador da turma de Luís Pinto, que partilha a liderança da série C com o Salgueiros (ambos têm 25 pontos). Se a passagem, em tão tenra idade, pelo Médio Oriente pode surpreender, a formação foi cumprida em algumas das melhores escolas: FC Porto, primeiro, Feirense até aos sub-13 e Leixões nos sub-15. Depois disso, o Nogueirense, antes da Arábia.

Maxuel

Idade: 21 anos

Clube: E. Lagos

Posição: avançado

Do Rio de Janeiro com muitos golos

Quatro golos em nove jogos no ano de estreia em Portugal fazem de Maxuel uma das grandes revelações, até ao momento, do Campeonato de Portugal versão 2021/22. Foi nos sub-20 do Botafogo (Brasil) que o Esperança de Lagos descobriu o atacante, 21 anos. No CdP foi titular em oito das nove partidas realizadas e ainda faturou na Taça de Portugal, na derrota, por 4-3, com o Condeixa. Maxuel não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol nacional, mas o registo de pontaria afinada que tem demonstrado no Algarve já vinha de trás, das camadas jovens no Brasil. Dez golos em 11 encontros nos sub-20 do Primavera, nove em 22 jogos nos sub-20 do Botafogo, em 2019, e quatro em 12 partidas, antes de chegar a Portugal. A escola dos cariocas deu ao Esperança de Lagos um nome a ter em conta nos próximos tempos. À boleia do contributo de Maxuel, o Esperança está no quinto lugar da série F, com 13 pontos. No último encontro do ano, Maxuel marcou o segundo golo da vitória, por 2-1, em casa do Barreirense, da formação comandada por Roberto Alberto.



Afonso Simão

Idade: 20 anos

Clube: Sintrense

Posição: defesa-central

Lá atrás manda um menino feito senhor

Está apenas no segundo ano de sénior e já é uma certeza a caminho de um futuro auspicioso. Iniciou a formação discretamente, no Ponte Frielas, passou por Loures e CAC e começou a subir a pulso, primeiro ao mudar-se para o Belenenses, em 2016/17, e depois para o Benfica, em 2017/18. Não se conseguiu afirmar no Seixal e foi emprestado ao Belenenses, na época seguinte. Acabou por completar as camadas jovens no Tondela, onde apontou dois golos em 24 jogos; na temporada passada, no Loures, fez dois remates certeiros em 25 partidas. Para central, o cartão de visita já é prometedor, no entanto tenta impor-se como um defesa moderno. Forte na construção e no jogo de pés, distingue-se também pela raça que emprega e aos 20 anos é o patrão da defesa do Sintrense, segundo da série E. No CdP jogou sempre os 90 minutos quando foi utilizado - só ficou no banco à terceira jornada - e já conta com um golo marcado, no triunfo, por 2-1, em casa, diante do Belenenses. Vale a pena segui-lo com atenção nos próximos meses.

Os reis do Campeonato de Portugal:

Aliu ronaldo

Idade: 25 anos

Clube: Fontinhas

Posição: avançado

Afonso simão

Idade: 20 anos

Clube: Sintrense

Posição: defesa-central

Baba Zakari

Idade: 23 anos

Clube: Gondomar

Posição: avançado

Chiquinho

Idade: 23 anos

Clube: P. Pinheiro

Posição: extremo

David Tomás

Idade: 21 anos

Clube: Sacavenense

Posição: guarda-redes

Eba Viegas

Idade: 22 anos

Clube: Moncarapachense

Posição: avançado

Edu souza

Idade: 21 anos

Clube: Sernache

Posição: médio

Gonçalo Teixeira

Idade: 22 anos

Clube: L. Vilaverdense

Posição: extremo

Jamerson

Idade: 23 anos

Clube: Sertanense

Posição: lateral-esquerdo

João Costa

Idade: 21 anos

Clube: Loures

Posição: avançado

João Pedro

Idade: 22 anos

Clube: M. Fonte

Posição: lateral

Kiko Pereira

Idade: 22 anos

Clube: S. Martinho

Posição: lateral-esquerdo

Maxuel

Idade: 21 anos

Clube: E. Lagos

Posição: avançado

Miguel Sousa

Idade: 23 anos

Clube: Marítimo B

Posição: médio

Miguel Tavares

Idade: 22 anos

Clube: Amarante

Posição: extremo

Nani

Idade: 21 anos

Clube: Leça

Posição: extremo

Pedro Araújo

Idade: 22 anos

Clube: Louletano

Posição: lateral-direito

Pedro Vieira

Idade: 21 anos

Clube: C. Daire

Posição: lateral

Rafael Duarte

Idade: 23 anos

Clube: Alvarenga

Posição: médio

Ricardo Matos

Idade: 21 anos

Clube: Olhanense

Posição: avançado

Ricky Duarte

Idade: 25 anos

Clube: Peniche

Posição: avançado

Rui Ferreira

Idade: 19 anos

Clube: Mirandela

Posição: lateral-esquerdo

Timóteo

Idade: 23 anos

Clube: Tirsense

Posição: lateral/extremo

Vítor Fati

Idade: 21 anos

Clube: Camacha

Posição: extremo