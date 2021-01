"O número 99 do Alex Apolinário não será mais utilizado no Alverca"

Adeptos do Alverca homenagearam Alex Apolinário à porta do estádio

Fernando Orge, presidente do Alverca, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que o número 99, utilizado por Alex Apolinário, será "imortalizado" pelo clube.

Fernando Orge, presidente do Alverca, e Artur Moraes, presidente da SAD, deram esta quinta-feira uma conferência de imprensa em que falaram sobre a morte do jogador Alex Apolinário, que não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória sofrida no domingo, diante do União de Almeirim.

O líder do clube do Ribatejo anunciou que o número 99, utilizado pelo brasileiro, não voltará a ser utilizado. "O número 99 do Alex não será mais utilizado nas equipas de futebol do Alverca. Irá ser imortalizado", referiu.

Os dirigentes lembram Alex Apolinário como um "jogador humilde, trabalhador e amigo do seu amigo", um "super atleta que deu tudo pelo clube". A equipa está "triste", mas vai "reerguer-se" para dar uma "resposta positiva e ganhar o próximo jogo".

Os presidentes referiram ainda que a notícia foi dada aos companheiros de equipa com "uma tristeza muito grande", porque todos tinham "a esperança de um milagre".