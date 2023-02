O momento entre o jogador do Salgueiros e o árbitro que ditou o fim do jogo

Amadu Turé perdeu a cabeça e a partida com o Marítimo não chegou ao fim.

O Salgueiros-Marítimo B, da 17.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série B, não chegou ao fim devido a uma agressão de Amadu Turé, jogador dos portuenses, ao árbitro João Loureiro, da AF Viana do Castelo.

O incidente aconteceu após o penálti que deu o 1-1 ao Marítimo B, aos 86 minutos, quando Turé, em dia de estreia pelos salgueiristas, agrediu um atleta dos insulares, a meio-campo, e foi punido com cartão vermelho, o que gerou a confusão no relvado do Estádio Municipal do Cerco do Porto.

Turé, ex-União de Santarém, encostou a cabeça ao árbitro, que caiu para trás, levando à imediata intervenção da PSP. O árbitro entendeu que não havia condições de segurança para prosseguir com o jogo e deu-o por concluído, aos 88 minutos. No final, nenhum dos intervenientes no encontro quis prestar declarações.