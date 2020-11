O miúdo prodígio arrasa no Distrital: "O frio português é que me faz confusão"

Shabalala estreou-se na seleção angolana e no Girabola com 16 anos. Veio à procura do sonho europeu

Oito golos em cinco jogos são o cartão de visita de Shabalala, avançado angolano de 21 anos que o Freamunde contratou à Académica de Lobito (Angola) esta temporada. O jogador é "o mais novo de sempre" a atuar no Girabola e na seleção dos palancas negras, tendo-o feito em 2016, quando tinha então 16 anos.

Veio para Portugal à procura do sonho europeu e pouco lhe importa se está a começar pelo Distrital do Porto, pois as ambições do goleador são grandes. "Comecei por fazer um estágio no Braga, mas não fiquei. Apareceu a oportunidade de jogar no Freamunde e aqui estou, feliz. Se me fez confusão trocar o Girabola pelo Distrital? O frio português é que me faz confusão", brinca Shabalala, melhor marcador, a par de Edmilson (Marco 09), da Série 2 da Divisão de Elite portuense.

Natural de Luanda, o atacante foi morar para Lobito com seis anos e não contava com um início tão prometedor em Portugal. "Sabia que podia fazer coisas bonitas, mas não esperava algo assim. Sou forte na finalização, no drible e no um para um", enumera Shabalala, que em Angola deixou a família.

"Em Lobito a situação da pandemia parece estar controlada e eu estou a gostar de estar em Portugal", termina.