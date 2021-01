O interesse em Paollo Madeira e a posição inegociável do Estrela da Amadora

André Geraldes não deixa sair Paollo Madeira sem pagamento da cláusula de libertação

O presidente da SAD do Estrela da Amadora, André Geraldes, salvaguardou os interesses do clube quando contratou o avançado Paollo Madeira ao Farense. Se, por um lado, o contrato de empréstimo com os algarvios não permite a saída do jogador em janeiro, por outro o mesmo contrato prevê uma penalização de 75 mil euros caso o atleta venha a transferir-se para outro emblema.

Sabe O JOGO que André Geraldes só com o pagamento de 75 mil euros diretamente para a conta bancária da SAD do Estrela - e pago de uma vez na totalidade - permitirá a saída do avançado durante esta janela de mercado. Ultimamente tem-se falado do interesse de clubes de divisões superiores, sobretudo da II Liga, mas a tarefa, para quem quiser contar com o promissor jogador, não se prevê nada fácil, face ao teor das cláusulas que protegem um eventual negócio.

Paollo Madeira, um luso-brasileiro de 24 anos, tem dado nas vistas, esta época, no Campeonato de Portugal - três golos em 16 jogos - e contribuído para a carreira dos tricolores, que comandam a sua série. Ainda agora, recentemente, no jogo com o Benfica para a Taça de Portugal, voltou a mostrar os argumentos que fazem dele um alvo apetecível.