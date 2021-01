Adeptos do Alverca homenagearam Alex Apolinário à porta do estádio

Treinador do Alverca, Alexandre Santos, fez a antevisão ao jogo com o Lourinhanense, o primeiro depois da morte de Alex Apolinário.

Alexandre Santos, treinador do Alverca, falou sobre a forma como o plantel tem lidado com a perda de Alex Apolinário, jogador que faleceu na semana passada vítima de paragem cardiorrespiratória sofrida durante a primeira parte do encontro com o U. Almeirim.

"O grupo sentiu que não estava sozinho nesta hora e todas as pessoas que estão ligadas ao futebol, e não só, deram-nos muito apoio. Vivemos algo que ninguém quer viver, o Alex queria que todos estivéssemos a lutar por uma vitória e todo o grupo sente que temos que ter mais força, pois o Alex vai estar lá em cima e nós temos que o honrar e dignificar esta família em prol de uma perda irreparável, mas que estará sempre connosco", afirmou o treinador, em declarações ao Facebook dos ribatejanos e à margem da antevisão do encontro de amanhã, na Lourinhã, diante do Lourinhanense, para o Campeonato de Portugal.

Esta será a primeira partida que os ribatejanos vão efetuar após o falecimento do antigo médio brasileiro.