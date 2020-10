Nuno Soares candidato ao Vitória de Setúbal por não se rever nas alternativas

Associado setubalense há 41 anos, ex-árbitro de futebol e ex-presidente da Comissão de Auditoria do clube, concorre pela primeira vez ao cargo presidencial do emblema do Bonfim

Nuno Soares, candidato da lista C às eleições de domingo do Vitória de Setúbal, entra na corrida pela presidência por não se rever nas listas lideradas por Vítor Hugo Valente (A) e Paulo Rodrigues (B).

O empresário setubalense do ramo da construção civil, de 45 anos, cuja candidatura se apresenta com o lema "Alma e futuro", revela que só decidiu avançar no sábado, na véspera do final do prazo para a apresentação de listas.

"Resolvemos à última hora apresentarmo-nos a eleições, evitando que as mesmas estejam limitadas a duas opções que, claramente, não refletem a maioria do eleitorado", justificou o sócio número 1232 dos sadinos.

Associado há 41 anos e ex-árbitro de futebol, Nuno Soares, que presidiu à Comissão de Auditoria do clube, integra pela primeira vez uma lista que concorre a eleições.

O candidato, que viu a sua lista ser inicialmente rejeitada pela Mesa da Assembleia-Geral (MAG) por estar incompleta, só viu a candidatura aprovada depois de ser apresentada uma reclamação.

Além de Nuno Soares, candidato à direção, a lista C apresenta David Leonardo (sócio número 3251) como líder à MAG, Ana Cruz (10692) ao Conselho Fiscal e Disciplinar e Luís Cruz (664) como mandatário.

As eleições para a Mesa da Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar dos setubalenses, realizam-se no pavilhão Antoine Velge no domingo, entre as 08:00 e as 22:00.

O Vitória de Setúbal, que atravessa uma grave crise depois de ver o seu licenciamento de participação nas provas profissionais reprovado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai na presente época participar na série H do Campeonato de Portugal.