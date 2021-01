Novo ponto de situação sobre Alex Apolinário e uma imensa onda solidária

Jogadores das duas equipas rezaram no centro do relvado

Diretor de comunicação do Alverca detalhou o estado clínico do jogador

O médio Alex Apolinário continua "estável" e encontra-se "sedado" no Hospital de Vila Franca de Xira. A informação foi adiantada a O JOGO por Bernardo Mota, diretor de comunicação do Alverca. "Está a descansar e o Hospital referiu que o próximo boletim clínico só será divulgado amanhã. A boa notícia é que está estável. As próximas 48 horas serão decisivas", resumiu.

O encontro entre Alverca e Almeirim, do Campeonato de Portugal foi suspenso aos 27 minutos quando o médio brasileiro caiu inanimado no relvado. O jogador sofreu uma paragem cardiorrespiratória, foi reanimado ainda no relvado, no interior da ambulância, com a ajuda do desfibrilhador do Alverca, e seguiu "estável" para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Entretanto, vários clubes do Campeonato de Portugal uniram-se numa corrente de mensagens de apoio para o jogador, que estão a inundar as redes sociais.