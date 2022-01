Novidades no União 1919 e Os Belenenses

Confira as movimentações do mercado do Campeonato de Portugal

Os Belenenses: Os Belenenses, da série E do Campeonato de Portugal, assegurou a contratação de Gonçalo Maria, lateral-esquerdo/extremo de 25 anos, que representava o Estrela da Amadora, onde esta temporada somava três jogos realizados. Em sentido contrário, o emblema do Restelo anunciou a saída de César Medina, Diogo Brito, Edu Monteiro e Carimo Conté.

União 1919: Filipe Salvado é o novo treinador do União 1919, oitavo classificado da série C do Campeonato de Portugal, com seis pontos. O técnico, 28 anos, era, até então, adjunto de Rui Rovira. Mauro Cunha, Nuno Duarte e João Pardal mantém-se na equipa técnica do conjunto de Coimbra, que está na luta pela permanência no quarto escalão do futebol nacional.