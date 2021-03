Manuel Lopes destaca a motivação em alta no plantel do Espinho para o dérbi de sábado em Lourosa, que será um jogo de vida ou morte para ambos. O central cedido pelo Gil Vicente acredita que se a equipa conquistar os seis pontos que faltam até ao fecho do campeonato, tem condições para se salvar...

O Espinho vai disputar, no sábado, a primeira de duas finais rumo à permanência no Campeonato de Portugal. O adversário chama-se Lourosa, mas nem isso faz diminuir a confiança dos jogadores orientados por Bruno China.

"Estamos a atravessar a nossa melhor fase da época. O impacto da nova equipa técnica foi grande e os18 pontos nas últimas nove jornadas, com apenas três golos sofridos, demonstram bem a nossa qualidade. No balneário, ninguém pensa que vamos descer. Vamos acreditar até ao fim e temos de fazer seis pontos nestes dois jogos. É dos jogos mais importantes da vida do Espinho. Temos trabalhado bem, a estratégia está bem definida e tudo faremos para conquistar os três pontos diante do Lourosa. Só depois pensaremos no Lusitano Vildemoinhos", afirma Manuel Lopes, jovem central emprestado pelo Gil Vicente.

O dérbi com o Lourosa promete ser "quentinho" e só a ausência de adeptos lhe retira ainda mais chama.

"O Espinho vive muito da força dos seus adeptos e, no início, sentimos muito a sua falta nos estádios. A chegada do novo treinador trouxe mais organização e confiança. Os resultados demonstram isso mesmo. Temos feito mais pontos do que os adversários e temos sofrido poucos golos. Diante do Lourosa, queremos demostrar que a classificação não espelha a qualidade do nosso plantel", prosseguiu Manuel Lopes, tratado, carinhosamente, por Né no balneário dos Tigres.

Formado no Braga - ao lado de Trincão e de Francisco Moura - e Gil Vicente, Manuel Lopes jogou no Leça na temporada passada (12 jogos) e em Espinho tem evoluído como esperava e como muito perspetivavam.

"Sinto que cresci e que evolui, até mesmo pelos nossos maus resultados iniciais. Saber reagir nestes momentos mais difíceis é importante e, felizmente, conseguimos dar a voltar. É lógico que quero continuar a progredir, mas o meu foco agora é no Espinho e deixar o clube numa boa posição", afirma, aceitando o repto de O Jogo para se descrever para os nossos leitores: "Sou um central ambicioso, forte no jogo aéreo, gosto de jogar bem e do futebol mais apoiado. Este campeonato é perfeito para os jogadores mais jovens evoluírem, nem sempre dá para jogar bonito, pois apanhámos jogadores com mais experiência que nos causam outras dificuldades, mas isso também nos faz crescer."