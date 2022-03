Nélson Piquet, um trunfo saído do banco: "Foi um golo especial por ter vindo de lesão"

O médio saiu do banco para dar a vitória na receção ao Leça (1-0), na primeira vez em que tocou na bola, precisamente contra o último adversário que enfrentara na Taça de Portugal.

Nélson Piquet foi decisivo e permitiu ao Paredes entrar com o pé direito na fase de subida à Liga 3. Na receção ao Leça (1-0), o médio saltou do banco aos 86 minutos e, passados dois, marcou o golo da vitória, precisamente na primeira vez em que tocou na bola.

"O mais importante foi ter ajudado a equipa a conquistar os três pontos. Foi um momento de alegria e ainda mais especial porque esta época tenho tido algumas lesões [três], aliás, vinha de recuperar de uma rotura", contou, acrescentando o facto curioso de este ter sido o último adversário que enfrentou em dezembro, para a Taça de Portugal, antes de se lesionar, embora não tenha havido um sentimento de vingança pela eliminação nos oitavos-de-final diante dos leceiros.

"Não vejo as coisas por aí; foi uma vitória igual à que seria contra Salgueiros, Vilaverdense, Marítimo B ou S. Martinho, não houve um sentimento diferente", garantiu, frisando que é preciso dar seguimento. "Se ganharmos a primeira jornada e não dermos continuidade, não adianta. Quem está de fora não vê o Paredes como favorito a subir, mas acredito no valor e qualidade desta equipa", destacou, revelando os motivos que o fizeram regressar à terra de onde é natural, depois de sete épocas no Amarante. "Este já era um interesse antigo. Vim pelo projeto e porque o meu outro trabalho [comercial] é em Rebordosa, que é mais perto desta zona", contou o médio, 35 anos, antes de partilhar de onde veio a alcunha Piquet. "Desde pequeno que me chamam isso. Um tio meu teve um acidente e esteve em coma, quando a minha mãe lhe disse que tinha um filho chamado Nélson, ele só respondia Piquet."



Eurico está mais rigoroso

Eurico Couto foi companheiro de equipa de Nélson na primeira passagem deste pelo Paredes, e o médio vê no treinador uma postura diferente. "Só é mais velho do que eu um ano. Antes, era mais brincalhão; agora, está mais rigoroso. Tem muita qualidade, vai chegar longe no futebol e colocar o Paredes onde merece."