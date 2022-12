"Não temos conhecimento de qualquer árbitro que esteja a favor da suspensão de Rui Ventura"

Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda, Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal Serra da Estrela e o Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Foz Côa reagiram em comunicado.

Rui Ventura, juiz de primeira categoria de futsal, foi suspenso preventivamente por 30 dias, "por um processo ao Núcleo de Árbitros a que preside", de acordo com Luciano Gonçalves, presidente da APAF, tendo sido "a gota de água" para a contestação dos árbitros da AF Guarda.

Por seu lado, o presidente da AF Guarda, Amadeu Poço, afirmou a O JOGO que tal suspensão foi bem vista por vários colegas. "A maior parte dos árbitros diz-me que o castigo que lhe foi aplicado é merecido", garantiu, revelando ser "a segunda vez que tem um processo".

Em comunicado, Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda, Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal Serra da Estrela e o Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Foz Côa, contradizem Amadeu Poço, garantindo que "não têm conhecimento de qualquer associado e árbitro no ativo que esteja a favor do processo disciplinar e respetiva suspensão preventiva do árbitro Rui Ventura".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda, Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal Serra da Estrela e o Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Foz Côa informam que não têm conhecimento de qualquer associado e árbitro no ativo que esteja a favor do processo disciplinar e respetiva suspensão preventiva do árbitro Rui Ventura, suspensão essa na qualidade de presidente do NAFFSE e sem direito de defesa prévia. Agradecemos todo o esforço da APAF, na pessoa do seu presidente."