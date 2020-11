Não houve jogo mas os adeptos do Estrela foram ao estádio... nos Açores

Uma imagem curioso partilhada pelo clube do Campeonato de Portugal nas redes sociais.

Os jogos dos campeonatos não profissionais marcados para este fim de semana foram cancelados e do Estrela da Amadora surge-nos uma imagem curiosa. A equipa tinha previsto jogar em casa do Praiense, nos Açores, o jogo do Campeonato de Portugal ficou sem efeito, mas os adeptos marcaram presença no recinto, até porque teriam já a viagem comprada.

"A massa associativa do Estrela da Amadora tem tudo, só não têm mesmo é comparação. Faça chuva ou faça sol, onde quer que seja, em que altura for, sempre presentes. Mesmo com o jogo cancelado, com adeptos destes, somos sempre, sempre, vencedores", escreveu o Estrela da Amadora nas redes sociais.