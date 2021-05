"Na primeira palestra disse que o bebé tinha nascido. Pegámos nele e levámo-lo à Liga 3"

Fundado em 2014, o Oriental Dragon é um clube ainda pouco conhecido no futebol português, mas conseguiu duas subidas consecutivas - este foi o primeiro ano no CdP - e já tem lugar na Liga 3.

A história é ainda curta, mas vai sendo feita de sucessos. O Oriental Dragon foi fundado em 2014, subiu esta época ao CdP e já garantiu a subida à Liga 3. No entanto, nem tudo é um conto de fadas e este foi um ano de "luta tremenda", comenta o treinador Luís Manuel.

"O clube tem tido uma ascensão grande, mas chegámos aqui com muita dificuldade. No início foi difícil fazer o plantel e as condições não são as melhores. No inverno, por vezes nem tínhamos água quente para tomar banho. Não tínhamos as condições necessárias para subir de divisão e o primeiro objetivo era a permanência. Mas à medida que o tempo foi passando, fomos acreditando. Dentro do balneário o discurso era "vamos subir, vamos subir"", explica. O técnico do clube da Moita compara a temporada ao crescimento de um bebé. "Na primeira palestra disse aos jogadores que o bebé tinha acabado de nascer. E tínhamos de cuidar dele, fazê-lo crescer, ensinar-lhe tudo. E os jogadores entraram nesse espírito e conseguimos levar o barco a bom porto. Eles estão de parabéns, ultrapassaram muita coisa", afirma.

A subida foi carimbada com a vitória (2-0) na última jornada sobre o Louletano e para isso muito contribuiu Nico Gomes. O avançado bisou - quatro golos nos últimos dois jogos - e descreve o momento de "felicidade enorme". "Estava a fazer poucos golos e agora apareceram estes quatro, foi muito bom", diz, satisfeito. O jogador nascido na Guiné-Bissau, 26 anos, joga ao lado de dois nomes com história na primeira divisão do futebol português, Tiago Caeiro e Nii Plange, com quem diz aprender muito: "Dão-me dicas de como posso melhorar o meu jogo e também aprendo com os movimentos deles no campo." A juntar a estas duas referências, há ainda Adilson... "Procuro ter sempre dois ou três jogadores mais experientes, porque no momento em que as coisas abanam são eles que seguram o barco. Eles sabem da importância que têm e estão totalmente comprometidos com o projeto. Estou muito orgulhoso e satisfeito e foi muito bom trabalhar com esta malta", refere Luís Manuel, justificando a boa temporada realizada com a "união e a muita amizade entre todos".

"Eles pegaram no bebé e levaram-no à Liga 3", diz no fim de uma época em que o Oriental Dragon era "apontado como candidato à descida". Para Nico, vai terminar uma época em que tinha o "objetivo de fazer mais golos" - nove até ao momento -, mas em que concretizou a subida ao terceiro escalão. O futuro... é incerto. "Gostava de dar o salto, mas se não acontecer, fico feliz aqui", admite.