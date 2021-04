Municipalização do Estádio José Gomes chumbada em Assembleia Municipal da Amadora

Equipa do Estrela da Amadora atua, na condição de visitado, no Estádio José Gomes

Recomendação da CDU pretendia que a Câmara local encetasse diligências junto da massa falida do Club Football Estrela com vista à aquisição do recinto desportivo e evitar o leiloamento do mesmo.

A Assembleia Municipal da Amadora chumbou por maioria uma recomendação da CDU para a municipalização do Estádio José Gomes, no qual atua a equipa do Estrela da Amadora, que pretendia evitar que o recinto fosse adquirido em leilão.

O documento foi apreciado na última reunião da Assembleia Municipal da Amadora, no distrito de Lisboa, realizada na quinta-feira. Foi rejeitado com os votos contra do PS, do deputado do PAN e do eleito pelo Movimento Independente pela Amadora. CDU, BE, CDS-PP e PSD votaram favoravelmente.

A Assembleia Municipal da Amadora é constituída por 23 deputados do PS, quatro eleitos do PSD, quatro eleitos da CDU, três deputados do CDS-PP, três do BE, um eleito pelo PAN e um deputado do Movimento Independente pela Amadora.

A recomendação apresentada pela CDU pretendia que a Câmara da Amadora encetasse "de imediato diligências" junto da massa falida do CFEA-Club Football Estrela com vista à aquisição do Estádio José Gomes, "travando, assim, a realização do leilão e declarando "o seu interesse público municipal".

"A possibilidade de o clube perder o acesso à sua casa de sempre e de ser dado outro destino ao histórico Estádio José Gomes urge a mobilização de todos pela defesa de uma rápida solução que passa pela intervenção da Câmara Municipal da Amadora", defendia a proposta dos comunistas.

Em 2011, depois de acumular dívidas superiores a 36 milhões de euros, o Estrela da Amadora foi declarado insolvente, na sequência do chumbo dos mais de 200 credores, entre os quais o Estado, ao plano de recuperação do clube.

Na sequência desta insolvência, iniciou-se um processo de venda do Estádio José Gomes, situado na zona da Reboleira, que teve duas tentativas falhadas entre 2011 e 2013.

Entretanto, em novembro do ano passado teve lugar um primeiro leilão, numa unidade hoteleira de Lisboa, mas as propostas apresentadas foram todas abaixo de seis milhões de euros, motivo pelo qual se decidiu marcar uma nova data, que será na próxima quinta-feira (dia 15 de abril).

O processo de venda do Estádio José Gomes inclui também o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo, que está concessionado e tem estado num impasse desde então.

Os associados do Clube Desportivo Estrela aprovaram em julho de 2020, por 92%, a fusão com o Club Sintra Football e, em paralelo, a criação de uma SAD, o que, em termos práticos, significou a subida da histórica formação da Amadora dos Distritais da Associação de Futebol de Lisboa para o Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão nacional.

Nessa altura, os investidores privados que detêm o capital social da SAD já tinham feito uma proposta para a aquisição do Estádio José Gomes, que foi colocado à venda em leilão em 2019 para abater parte das dívidas do extinto Clube de Futebol Estrela da Amadora, existindo então um projeto que visava não só a requalificação do relvado, mas também do próprio recinto, na Reboleira.