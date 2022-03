Länk Vilaverdense passou à fase de subida com mais de dez pontos de avanço e muitos golos marcados.

O Länk Vilaverdense terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal na liderança da Série A, com 14 pontos de avanço para o Limianos , terceiro (que tem, no entanto, um jogo em atraso), e quatro para o Marítimo B, segundo. Além disso, os minhotos têm o melhor ataque da prova, com 40 golos, números que deixam orgulhoso o treinador Ricardo Silva. "Foi um trajeto cuja pontuação indica tranquilidade, mas não foi fácil. Esta série é muito dura. Andámos desde outubro até fevereiro com mudanças constantes no onze, fruto de lesões prolongadas e alguns castigos; muitas vezes treinámos com 13/ 14 jogadores, mas demos resposta a tudo. Fizemos um planeamento muito forte, contámos com a qualidade individual dos jogadores e também com bastante trabalho de várias pessoas à nossa volta", elogiou. "Na primeira volta, só tivemos um empate", recordou.

Esse trajeto da primeira metade da prova acabou por levar a um certo relaxamento, reconhece o técnico. "Não adianta esconder. Devíamos ter feito mais nas nossas duas derrotas em casa e num ou noutro empate. O principal culpado sou eu, porém, o nosso caminho é praticamente irrepreensível", enfatiza. O Länk defrontará Marítimo B, Paredes, Leça, Salgueiros e São Martinho ou Tirsense na etapa de promoção, liguilha que promete ser "renhida e apertada." "Qualquer equipa pode e dever ter aspirações de subir. Nós temos essa ambição, mas sabemos que existe enorme concorrência. Conheço as equipas e sei perfeitamente o que todas poderão fazer", atira.