Mortágua: "Somos totalmente amadores, mas podemos competir com equipas com outra capacidade"

O Mortágua ganhou a Divisão de Honra e a Taça da AF Viseu na época passada. Subiu, e a ambição mantém-se, ocupando o segundo lugar da Série C. Treinador explica que poderiam ter "mais pontos" em "alguns jogos", mas também avisa que a linha de água está perto. Recrutamento faz-se entre os grandes centros de Coimbra e Viseu.

Dez pontos em cinco de jogos colocam, atualmente, o Mortágua no segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal, em igualdade com o Benfica e Castelo Branco. Vinda do Distrital com o estatuto de campeão da Divisão de Honra e da Taça da AF Viseu, a equipa orientada por Rui Gomes não se coloca em bicos de pés.

"Num ou noutro jogo até podíamos ter feito mais pontos. Não nos interessa o lugar da classificação. Estamos em segundo, mas só temos dois pontos de avanço sobre o primeiro abaixo da linha de água", observou.

Definindo-se como "totalmente amador", no Mortágua é preciso saber trabalhar com os recursos que há, mas isso não significa que a qualidade seja menor. "Todos os nossos jogadores são das redondezas, ou seja, estudam ou trabalham perto. Não temos capacidade para contratar atletas que possam ficar cá a morar. Somos uma equipa totalmente amadora, que treina ao fim do dia, mas que pode competir com equipas que têm outra capacidade", garante. "Os jogadores têm de mostrar que há qualidade em zonas do país onde não há tanta abundância", acrescenta.

Com o concelho localizado a meio caminho entre Coimbra e Viseu, o recrutamento está limitado a esta área geográfica. "O máximo que podemos ter são jogadores que estejam a 40 ou 50 quilómetros de Mortágua e, claro, também há uma aposta em atletas da terra", refere Rui Gomes. "Temos estudantes, pessoas que trabalham em empresas de formação profissional, em empresas de medicamentos, jogadores que lavam e limpam carros, que dão aulas, que trabalham em armazéns... É um grupo muito jovem, só com dois acima dos 30 anos", termina o líder do segundo classificado.

Passou pela formação do Benfica nos muitos anos em Lisboa

Rui Gomes, 39 anos, é natural do distrito de Coimbra, mas trabalhou em vários clubes da zona de Lisboa durante dez anos, entre os quais na formação do Benfica. O surgimento da pandemia ditou o regresso a uma zona mais perto de casa. "Tenho família em Mortágua e, além disso, na altura da covid-19 estava sem clube, o Mortágua falou comigo e pude vir porque conseguia estar a trabalhar remotamente. Entretanto, fixei-me noutro emprego aqui pela zona e divido-me entre estas duas atividades laborais, porque considero que nenhuma é mais importante do que a outra", comenta.