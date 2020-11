Carlos Salgado substitui Vítor Pereira no comando técnico do Mondinense, que milita no Campeonato de Portugal.

Carlos Salgado é o novo treinador do Mondinense, décimo da Série B do Campeonato de Portugal com cinco derrotas noutros tantos jogos.

O técnico, de 43 anos, substitui Vítor Pereira e regressa ao clube que orientou em 2016/17 e pelo qual venceu a Divisão de Honra da AF Vila Real e a Taça Transmontana Vila Real/Bragança.

O Mondinense recebe, no sábado, o Berço.