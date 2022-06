Moncarapachense homenageado depois de garantir a subida de divisão

Município de Olhão recebe a equipa esta quinta-feira.

O Moncarapachense, equipa liderada por Ivo Soares que no passado fim de semana, após ter vencido o Belenenses no Restelo por 1-0, conseguiu a subida à Liga 3, tornando-se a primeira algarvia a conseguir tal feito, vai ser esta quinta-feira homenageado pelas 18h30 no Município de Olhão, na pessoa do seu presidente António Pina.

O Moncarapachense vai ser na próxima temporada o representante do Concelho de Olhão na Liga 3, já que o outro clube do concelho, o Olhanense, inserido também no grupo de subida, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu o objetivo, tendo alcançado em dez jogos apenas 7 pontos e terminado na quinta posição.