Moncarapachense em festa: a subida que não estava nos planos

Líder Nemésio Martins conta com Ivo Soares e destaca ser o único clube algarvio na Liga 3.

O Moncarapachense fez história ao subir à Liga 3, depois de uma vitória no Restelo, sobre o Belenenses (1-0), o que provocou uma "rija festa" na freguesia do concelho de Olhão. Para o presidente Nemésio Martins, que continua a viver horas felizes, "não estava planeado, mas aproveitámos bem", aludindo a que "o complicado modelo do Campeonato de Portugal tivesse obrigado ao reforço da equipa", mas somente para evitar o sobe e desce que tem caracterizado os últimos anos da coletividade.

"Nesta fase de subida as equipas eram muito niveladas e tudo se decidiu nos pormenores", prossegue, com uma referência aos históricos Os Belenenses e Olhanense, que integraram o grupo. Agora, apontando à próxima época, diz que tem tudo acordado com o treinador Ivo Soares - há três épocas ao leme, com uma subida de escalão - e "só se aparecer algo de muito bom para ele" poderá haver alguma novidade.

"Sábado temos mais uma final, com o Ferreiras, para a Taça do Algarve, e, claro, queremos ganhar. Depois, começaremos a pensar na próxima temporada, com o objetivo de formar uma equipa competitiva para dignificar o Algarve, já que somos o seu único representante na Liga 3", sublinha Nemésio.