Jogador camaronês tem 21 anos.

O avançado Mobarak é reforço do Mirandela, segundo classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com 26 pontos, menos dois do que o líder Paredes.

O jogador camaronês, de 21 anos, que está pela primeira vez a atuar em Portugal, já está inscrito e pode ser opção para o próximo encontro da equipa, frente ao Vila Meã, no próximo sábado.