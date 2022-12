Avançado de 22 anos cedido pelo Felgueiras.

O avançado Miguel Barandas, de 22 anos, é reforço do Pedras Salgadas por empréstimo do Felgueiras, da Liga 3. O jogador fez a formação no Chaves e Paços de Ferreira e pode ser utilizado pelo técnico Gustavo Souza já com o Vianense.

O Pedras Salgadas ocupa o sétimo lugar da Série A do Campeonato de Portugal.