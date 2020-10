Mesa da Assembleia-Geral confirma três listas às eleições do Vitória de Setúbal

Eleições para os órgãos sociais do clube setubalense vão decorrer no próximo domingo. Vítor Hugo Valente, Paulo Rodrigues e Nuno Soares são os rostos que vão a votos

A mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Vitória de Setúbal confirmou, esta terça-feira, em comunicado, que serão três as listas candidatas às eleições para os órgãos sociais do clube, que decorrem no próximo domingo.

No documento publicado hoje no sítio oficial do clube é anunciado que as candidaturas lideradas por Vítor Hugo Valente (lista A), Paulo Rodrigues (B) e Nuno Soares (C) foram admitidas depois de serem analisadas pela MAG, que tinha recebido as listas no domingo.

"A lista A não continha qualquer irregularidade e foi logo admitida. A lista B tinha uma irregularidade que, depois de notificada, foi prontamente corrigida, em menos de 24 horas, quando o prazo era de 48 horas", explicaram.

Mais demorada foi a aprovação da lista C que foi inicialmente rejeitada pela Assembleia-Geral, presidida por Cândido Casimiro e só teve aprovação depois de ser apresentada uma reclamação.

"A Lista C foi rejeitada pela MAG por esta não ter indicado os dois membros suplentes do Conselho Fiscal, considerando-se por isso estar incompleta, por violação do n.º 2 do art.º 41.º dos Estatutos, e números 3, 4, e 5 do artigo 5.º do Regulamento Eleitoral. Já após o encerramento do prazo para apresentação das candidaturas, cerca das 19:00, o mandatário e alguns elementos desta candidatura apresentaram as candidaturas dos membros em falta e, uma reclamação verbal. A Mesa entendeu considerar a apresentação destes documentos como extemporânea e determinou que a reclamação tivesse de ser feita por escrito e apresentada até às 13:00 de segunda-feira, o que cumpriu", lê-se no comunicado.

Determinante para a admissão da lista depois de apresentada a reclamação foi o "deficiente funcionamento do "site" do clube".

"Analisadas as razões invocadas, foi a reclamação deferida e admitida a lista a sufrágio, com base no deficiente funcionamento do "site" do clube, donde foi eliminada a aba "Especial Eleições" prevista no Regulamento Eleitoral (RE) e a publicação deste, repetida e alterada, contendo erros, por o responsável da manutenção e atualização desta parte, ter sido retirado de administrador e passado a editor, sem seu conhecimento ou informação prévia", explicam.

Por reconhecer a lacuna, a MAG entendeu que não deveria manter a rejeição da lista liderada por Nuno Soares.

"Aos associados não podem ser coartados os seus direitos quando o único local onde estava publicitado o RE era no "site" e este comprovadamente não funcionou, nem funciona bem. Assim, foram admitidas a sufrágio as Listas A, B e C", afirmam.

As eleições para a Mesa da Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar do Vitória de Setúbal realizam-se no pavilhão Antoine Velge no domingo, entre as 8 horas e as 22 horas.