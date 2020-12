Merelinense quer subir um patamar, mas II Liga seria bem-vinda: "Às vezes há surpresas"

Emanuel Simões é o homem do leme do Merelinense

Os resultados recentes abrem espaço para disputar o playoff de acesso à Liga 3, o principal objetivo para esta época, mas o treinador Emanuel Simões até sonha com mais

O Merelinense tem vindo a fazer boas épocas no Campeonato de Portugal e este ano a senda mantém-se. O segundo lugar na Série A é a prova disso e o treinador Emanuel Simões está satisfeito com o arranque, embora diga que "fruto da atual situação pandémica", que "obrigou o clube a adaptar-se", foi um início "complicado" e que poderia ser "um bocadinho melhor".

O timoneiro de 41 anos destaca a forma como o plantel tem trabalhado e a vontade de "aprender e evoluir" por parte dos mais jovens para justificar o sucesso no imediato. A formação de Braga tem um grupo com "uma mescla de juventude e experiência", ingredientes fundamentais para "conseguir os objetivos" neste que é um campeonato "muito complicado".

Com três vitórias consecutivas, o clube bracarense ocupa o segundo lugar da Série A

Com os bons resultados a aparecer - três vitórias consecutivas - e com a classificação a favor, Emanuel Simões confessa que não tem intenção de reforçar o plantel. "Não é minha ideia fazer grandes alterações. Mas em função de uma ou outra saída, não digo que não possamos reforçar", alerta.

A meta primordial do clube é "ficar nos cinco primeiros lugares" para "alcançar a Liga 3". Atingir os campeonatos profissionais ficará para depois... "A II Liga é sempre um objetivo, mas temos noção da nossa realidade. Há equipas que apostaram nesse sentido e o Merelinense não o fez. No entanto, às vezes há surpresas e porque não sermos nós?", atira o homem do leme.

Sobre a Liga 3, Emanuel Simões diz que será "benéfica, mas é criada no momento errado, dadas as circunstâncias pandémicas." "Acho que devia criar-se algo semelhante à antiga terceira divisão e esta Liga 3 vai nesse sentido. Mas não faz sentido a forma como estão projetadas as subidas de divisão. Continua a penalizar-se as equipas que durante o ano conseguem ter alguma estabilidade", considera, sugerindo que deveria "descer mais gente da II Liga para permitir que mais equipas subissem". "Assim, as equipas do Campeonato de Portugal e Liga 3 vão continuar sempre pequenas, sem os incentivos e o dinheiro da televisão e dos patrocínios", remata.

Em 2016/17, o Merelinense esteve perto de chegar aos profissionais, mas acabou por não conseguir. Tem faltado um "bocadinho de sorte" e "mais investimento" para que o clube consiga chegar aos profissionais, mas "cada um só deve dar um passo em função daquilo que pode", lembra o treinador, que gostava de voltar aos campeonatos mais importantes, mas que garante que não coloca "grande pressão" e que tenta fazer o "melhor trabalho possível" para que a oportunidade surja.

O TREINADOR

Emanuel Simões

Idade: 41 anos

Assumiu o leme do Merelinense nesta época depois de duas épocas sem treinar. Emanuel Simões soma seis vitórias em 11 jogos pelo emblema bracarense, deixando a equipa no segundo lugar da Série A. Passou pela II Liga, ao serviço do Aves, e orientou também clubes como Maria da Fonte, Vizela e AD Oliveirense.

A FIGURA

Rui Rêgo

Idade: 40 anos

Posição: Guarda-redes

Tem 40 anos, é o guarda-redes titular e o comando de voz do Merelinense. Um dos jogadores mais experientes do CdP e um homem da casa, somando já a quinta época em São Pedro de Merelim. Destacou-se no Beira-Mar, com muitos jogos na I Liga, e passou ainda por Chaves e Vilaverdense.