Mercado no Campeonato de Portugal com saídas e dança de treinadores

Mercado do Campeonato de Portugal.

O Santa Marta anunciou, através de um comunicado, a saída do médio Clayton, que rescindiu com o clube por mútuo acordo. Utilizado em sete jogos esta temporada, o médio, de 25 anos, interrompeu o segundo ano no penúltimo classificado da Série B do Campeonato de Portugal, que lhe desejou "votos de sucesso pessoal e na continuidade da carreira".

O Serpa, último classificado da Série F do Campeonato de Portugal, anunciou João Daniel Rico como novo treinador. O técnico de 35 anos estava nos Emirados Árabes Unidos, onde comandava a equipa sub-18 do Al Sharjah, e substitui Marcos Borges no leme dos alentejanos. A estreia do novo timoneiro vai ser no próximo domingo, na receção ao Moncarapachense.

O plantel do Oleiros, da série D do CdP, está mais curto com as saídas dos médios Maurício Santos e Rodrigo Caetano. Os dois atletas pediram para sair, o primeiro para poder estar mais perto de casa, e o segundo vai representar o Atlético da Malveira.