Mercado do CdP ainda mexe: reforço no Espinho e saída no Merelinense

Paulinho está de volta ao Espinho, depois de ter rescindido com o U. Leiria. Guarda-redes João Silva saiu do Merelinense

Paulinho está de volta ao Espinho, um dia depois de ter rescindido com o U. Leiria. O extremo brasileiro, 24 anos, tinha brilhado nos tigres da Costa Verde quando entre 2017 e 2019 fez 69 jogos, nos quais marcou sete golos. Depois disso, passou pelo Braga , durante duas temporadas, antes de ser contratado pelos leirienses, no verão passado. No entanto, foi pouco utilizado, com 12 partidas efetuadas, com um golo e três assistências pelo meio.

No Merelinense, o guarda-redes João Silva abandonou o clube e poderá relançar a sua carreira num emblema da AF Braga. O jogador, 21 anos, que chegou esta época aos minhotos, é da formação do Braga e passou ainda pelos sub-23 do Famalicão e Rio Ave.