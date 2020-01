Mercado do Campeonato de Portugal agitado no primeiro dia do ano

Confira as movimentações do mercado do Campeonato de Portugal

AD Oliveirense foi à Argentina contratar atacante: A AD Oliveirense, penúltimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal, oficializou a entrada do avançado argentino Mauricio Tévez. O jogador, de 23 anos, fez a formação no Newell"s Old Boys e subiu a sénior no emblema de Rosario, tendo feito mais de 50 jogos no clube. Tévez representou o Defensa y Justicia na época passada e é mais uma arma para atacar a permanência:

Torreense reforça a defesa e o ataque: O lateral-direito Fred Martins e o avançado Leandro Souza (na foto) foram contratados pelo Torreense, décimo da Série C do Campeonato de Portugal. Fred Martins, de 24 anos, iniciou a época no Oliveira do Hospital, clube para onde se tinha mudado no verão, ao passo que Leandro Souza tinha rescindido com o Vilafranquense devido a salários em atraso.

Felgueiras anuncia saída da defesa: FO Felgueiras anunciou a saída do central Tojó. O clube da Série B explicou a situação em comunicado. "Por motivos familiares e para poder jogar mais perto de casa, o atleta solicitou a sua dispensa.

Não podíamos deixar de agradecer ao Tojó estes anos a vestir a nossa camisola e desejar muito sucesso profissional e pessoal", lê-se.

Maria da Fonte fortalece o meio-campo: O Maria da Fonte assegurou a contratação do médio Nuno Pedras, jovem de 19 anos que deixou o Fátima para ingressar no conjunto da Póvoa de Lanhoso. Nuno Pedras fez dez jogos pelo Fátima esta temporada e volta para a área de residência, já que o atleta é natural de Guimarães.