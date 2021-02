Mercado do Campeonato de Portugal: vários clubes com reforços

Acompanhe as novidades do mercado do Campeonato de Portugal.

Tirsense: Nassim Lankar é reforço

O avançado Nassim Lankar chega ao Tirsense proveniente do Créteil-Lusitanos. O francês de 22 anos passou por Nimes, US Concarneau e Louvière Centre.

Torreense: duas contratações

Inters Gui, avançado de 27 anos que jogava no Covilhã, mudou-se neste mercado para o Torreense. O clube contratou também o médio Léléco, jogador de 30 anos que estava no Olhanense.

Condeixa: nova opção na baliza

Miguel Carvalho trocou o Moura pelo Condeixa. O guarda-redes de 24 anos é formado no Farense, onde cumpriu as primeiras épocas como sénior. O extremo colombiano Rentería também é reforço, emprestado pelo Varzim.

Sacavenense: Luís Elói confirmado

O Sacavenense foi à Suíça contratar Luís Elói, avançado de 24 anos que representava o Dietikon. Em Portugal, já passou por Sintrense, Loures e Amora.

Loures : ajustes no plantel

Califo Baldé, lateral esquerdo de 21 anos, deixou o Benfica Castelo Branco e reforça o Loures, que também contratou Ronaldo Afonso, extremo de 19 anos, ex-GRAP.

Felgueiras: Dylan anunciado

O Felgueiras anunciou a contratação de Dylan Silva, guarda-redes de 21 anos que começou a época no Fátima SAD. Formou-se no Sporting, Belenenses e Benfica.

Fafe: Pedro Matos vem da Grécia

Formado no Trofense e Rio Ave, Pedro Matos passou depois por Braga B e Estoril (sub-23), antes de assinar pelo Episkopi, da Grécia. Volta a Portugal para representar o Fafe.

Pevidém: Medina de saída

Carlos Medina deixou de fazer parte do plantel do Pevidém. O defesa-central equatoriano, de 19 anos, mudou-se para o emblema de Guimarães nesta época, depois de um ano nos juniores do Leixões.

Amora: Diogo Tavares o na frente

O Amora contratou o avançado Diogo Tavares, ex-Pinhalnovense. Com 33 anos de idade, e oriundo da formação do Sporting, Tavares jogou em vários clubes de Itália, e passou ainda pelo Santa Clara.

Esperança de Lagos: Marocas e Seca entram

O avançado Marocas, que atuava no Imortal, e o médio Seca, que representava o Silves, são reforços do Esperança de Lagos, colmatando a saída de Chico Batista, bem como a ausência de alguns elementos lesionados. Ambos estão já às ordens do treinador Roberto Alberto.

Vila Real: Gustavo deixa Marco 09

O defesa-central Gustavo Silva trocou o Marco 09 pelo Vila Real. O brasileiro, 22 anos, fez 12 jogos nos marcoenses.