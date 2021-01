Mercado do Campeonato de Portugal não pára: confira as últimas novidades

Condeixa, Loures e Oliveira do Hospital agitam o mercado do Campeonato de Portugal

Loures reforça-se no Mafra

Mateus Barbosa, que realizou apenas 90 minutos pelo Mafra, nesta primeira metade da época, na receção ao Varzim (3-1), vai trocar o emblema da II Liga, pelo Loures, oitavo classificado da série F, do CdP. O central brasileiro, de 22 anos, que era a quarta opção de Filipe Cândido para o eixo da defesa, já se despediu dos mafrenses, que estão a equacionar o reforço dessa posição.

Oliveira do Hospital recebe avançado

O avançado brasileiro Fernandinho, ex- Condeixa, é o mais recente reforço do Oliveira Hospital. Com 26 anos o brasileiro passou pelo Fátima e Penafiel, podendo ser opção de Tozé Marreco para o jogo com o Sertanense.

Condeixa contrata na Grécia

O Condeixa, da série E do Campeonato de Portugal reforçou o plantel com dois avançados vindos do Damasta, da Grécia. Assim sendo, Marco Meireles de 31 anos e que é da formação do FC Porto, e Miguel Oliveira de 25 anos que começou no Sporting, são as novas opções do técnico Flávio das Neves, já para o jogo com o Mortágua.