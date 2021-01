Mercado do Campeonato de Portugal: mexidas em três clubes

Acompanhe as novidades do mercado do Campeonato de Portugal.

LUSITANO VILDEMOINHOS Zé Francisco para o ataque

O Lusitano Vildemoinhos chegou a acordo com Zé Francisco, avançado que representava o Oliveira do Hospital, para um vínculo até ao final da temporada. O extremo de 29 anos já representou Mortágua, Aljustrelense, Nogueirense, Tourizense e Académica e agora reforça o plantel comandado por Paulo Menenses.

MIRANDELA Ángel Gomes deixa o plantel

O Mirandela anunciou que "por decisão do jogador" o venezuelano Ángel Gomes deixou de fazer parte do plantel que ocupa o 5.º lugar da Série A. O extremo de 20 anos marcou um golo em sete jogos nesta época. Chegou a Portugal para os juniores do Vianense e passou pela formação do Gil Vicente e pelos sub-23 do Aves.

VILAVERDENSE Carlos Cunha substitui Hélder Baptista

Hélder Baptista deixou de ser o treinador do Vilaverdense. As duas derrotas consecutivas nas duas últimas jornadas e o oitavo posto na Série A levaram a direção do clube bracarense a tirar o técnico de 49 anos do comando técnico. Para o lugar vago entra Carlos Cunha, que começou a época no Valadares Gaia. Trata-se de um regresso a Vila Verde - 2015/16 - de um homem que já orientou também Limianos, Ribeirão, São Martinho, Vizela e Merelinense.