Mercado do Campeonato de Portugal continua a mexer

Confirma as mais recentes movimentações do mercado do Campeonato de Portugal feitas por três emblemas: Merelinense, Vianense e Oriental



Merelinense com duas caras novas

O médio brasileiro João Vítor, 23 anos, e o júnior Bruno Ferreira, também médio, promovido à equipa principal, são as mais recentes caras novas do Merelinense, segundo da Série A do Campeonato de Portugal, com 35 pontos. João Vítor chega proveniente do Partizan, da Eslováquia, e vai ter a primeira experiência da carreira no futebol português.

Vianense conta com um regresso

O Vianense, sexto classificado da Série A do CdP, anunciou a contratação do avançado Chiva, 24 anos, que chega proveniente do Valenciano, clube que representou entre 2018 e 2021 e pelo qual marcou 18 golos. Depois dessa passagem, Chiva regressa ao Vianense, uma casa que bem conhece e onde esteve em 2016/2017, onde marcou cinco golos em 27 partidas.

Oriental volta a mudar de treinador

Mauro Bastos vai suceder a Rui Gregório no comando técnico do Oriental, formação que ocupa o último lugar da série G do CdP. Rui Gregório, que já tinha sucedido a Francisco Barão, sai ao fim de 13 jogos, nos quais somou apenas uma vitória e três empates. Mauro Bastos, 41 anos, desempenhava, até agora, funções de treinador adjunto nos lisboetas.